Taranto-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena, partita valevole per l’ottava giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Ljubomir Travica (subentrato all’esonerato Vincenzo Mastrangelo), dopo aver trascinato al tie-break Civitanova, torna sul campo di casa per tentare l’impresa e strappare altri punti importanti. Dall’altra parte della rete ci sono i canarini di Francesco Petrella, reduci dal successo sul campo di Cisterna, che vogliono salire in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 2 dicembre al PalaMazzola di Taranto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Taranto-Modena della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Taranto-Modena della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta streaming gratuita su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.