Piacenza sogna, ma Trento non molla mai: la finale di Coppa Italia maschile 2023 volley

Piacenza vs Trento: promette spettacolo la finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile. La Gas Sales Bluenergy ha strabiliato battendo in semifinale Perugia, campionessa uscente e fino a quel momento imbattuta in stagione (sia in Italia che in Europa). I biancorossi hanno disputato un match praticamente perfetto, ribaltando il pronostico e accendendo così le speranze dei tifosi. Gli uomini di Massimo Botti, promosso a primo allenatore dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi a fine dicembre, sembrano aver decisamente cambiato passo dopo le delusioni dei mesi scorsi ed ora vogliono aggiudicarsi il primo trofeo dell’anno.

Dall’altra parte della rete però c’è una squadra che non molla mai: l’Itas Trentino. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono infatti reduci da ben due successi in rimonta al tie-break, entrambe contro l’Allianz Milano. In semifinale, esattamente come nella sfida di campionato della scorsa domenica, i meneghini si sono portati in vantaggio di due set, salvo poi essere travolti dalla mai doma Itas. La stanchezza potrebbe farsi sentire, viste le poche ore di riposo, ma certamente Trento si giocherà tutte le sue carte. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la Coppa Italia 2023 di volley maschile? Non resta che seguire la finale, in programma alle ore 16.00 di domenica 26 febbraio.

