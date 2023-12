LIVE – Maaseik-Civitanova 0-3 (22-25, 25-27, 24-26): gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Greenyard Maaseik-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per il girone E della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, dopo le nette vittorie contro Galati e Praga, vanno a caccia del terzo successo per consolidare il primo posto in classifica. I cucinieri devono vedersela con la compagine belga, reduce da un successo ed una sconfitta, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare altri punti importanti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 12 dicembre alla Steengoed Arena di Maaseik, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Maaseik-Civitanova della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MAASEIK – CIVITANOVA 0-3 (22-25, 25-27, 24-26)

_______________________________________________________________________

FINISCE QUI! Civitanova vince 3-0, finale di partita clamoroso di Lagumdzija che trascina la Lube a un’altra vittoria europea!

TERZO SET – Hanzic a segno, si va ancora ai vantaggi

TERZO SET – Ace di Lagumdzija, match ball sul 24-23! Il turco è trascinante stasera

TERZO SET – Lagumdzija scatenato! Anche due attacchi a segno per lui e 23-23!

TERZO SET – Ace di Lagumdzija, ultima chiamata per la Lube: 23-21 e timeout Maaseik

TERZO SET – Errore di Bottolo, 22-19 e situazione ancora peggiore per Civitanova rispetto al secondo set poi rimontato

TERZO SET – Lube che sta sbagliando davvero troppo, 19-16 e timeout chiamato da Blengini

TERZO SET – Lagumdzija stavolta viene murato, 16-14 per il Maaseik

TERZO SET – De Cecco e Chinenyeze non si capiscono, 12-11 in favore dei padroni di casa

TERZO SET – Larizza a segno, Civitanova torna sotto: 8-7

TERZO SET – Prova a reagire il Maaseik, che si porta avanti 6-3

TERZO SET – Si riparte ancora nel segno di Lagumdzija, 1-0 Lube

SECONDO SET CIVITANOVA! Alla terza palla set la Lube chiude sul 27-25! Nel momento decisivo i cucinieri non sbagliano

SECONDO SET – 24-24, si va ai vantaggi

SECONDO SET – Grandissimo attacco di Lagumdzija, set ball Lube sul 24-23!

SECONDO SET – Sbaglia il servizio Nikolov, si tratta della settima battuta sbagliata da Civitanova nel set: davvero troppe

SECONDO SET – Ottimo attacco lungolinea di Nikolov, 22-22

SECONDO SET – Muro di Nikolov importantissimo! 20-20

SECONDO SET – Si complica il set per Civitanova, che insegue sul 19-17 in favore dei belgi

SECONDO SET – Fornes a segno, tornano avanti i padroni di casa: 15-14

SECONDO SET – Maaseik avanti 13-11, già 4 servizi sbagliati dalla Lube in questo secondo set

SECONDO SET – Nikolov e Larizza tengono Civitanova attaccata a Maaseik: 8-8

SECONDO SET – Yant a segno, 2-1 Lube in avvio di secondo set

PRIMO SET CIVITANOVA! La Lube chiude sul 25-22, ottima partenza per gli uomini di Blengini

PRIMO SET – Altro grande attacco di Lagumdzija, 23-20 e Lube vicina alla conquista del parziale d’apertura

PRIMO SET – Torna a segnare Nikolov, 20-18

PRIMO SET – Si gioca punto a punto, la parallela di Lagumdzija vale il 18-17

PRIMO SET – Nikolov a segno, 11-10 Lube

PRIMO SET – Gran tocco di Lagumdzija per l’8-6

PRIMO SET – Muro di Yant e primo tempo di Chinenyeze, parte forte Civitanova: 4-1

20.32 – Inizia la partita!

20.30 – La Lube inizia con Yant, Larizza e Chinenyeze al centro, Yant e Nikolov in banda, De Cecco alzatore, Lagumdzjia opposto

20.28 – Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, ci siamo!

20.25 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto per il match tra Maaseik e Cucine Lube Civitanova! Gli uomini di coach Blengini cercano il quarto successo in altrettante partite nel girone