LIVE – Civitanova-Galati 25-17, 25-19, 25-24: gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova-C.S. Arcada Galati, partita valevole per il girone E della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, al momento quinti in classifica nel campionato italiano, tornano sul campo di casa per iniziare l’avventura nella massima competizione continentale per club. I cucinieri vanno a caccia subito dei tre punti, ma non devono sottovalutare la compagine romena, che vuole tentare l’impresa in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo stagionale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Civitanova-Galati della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CIVITANOVA – GALATI 3-0 (25-17, 25-19, 25-24)

TERZO SET – SBAGLIA LA BATTUTA LOPES!!!! HA VINTO LA LUBE!!!!

TERZO SET – Arrivano due match point per la Lube!!!!

TERZO SET – Invasione di Lescov!! Passa avanti la Lube, 23-22.

TERZO SET – Sbaglia poi però Geryge. 22-22.

TERZO SET – Passa la parallela di Geryge. 20-22.

TERZO SET – Largo l’attacco di Nikula. 20-21.

TERZO SET – Muro vincente di Woch. 18-21.

TERZO SET – Woch con un ottimo monster block. 17-19.

TERZO SET – Bottolo viene murato. 17.18 Galati.

TERZO SET – ACE DI CHINENYEZE!! DI NUOVO PARI. 16-16.

TERZO SET – Muro di Gergye, avanti Galati. 13-15

TERZO SET – Che grande taglia fuori di De Cecco. 11-11.

TERZO SET – Lagumdzija con un gran passante. 9-10.

TERZO SET – Tre punti consecutivi di Bala. 7-10.

TERZO SET – Grande primo tempo di De Cecco. 7-6.

TERZO SET – Grande diagonale di Lagumdzija. 4-4.

TERZO SET – Gergye, dopo l’ace, spedisce fuori la battuta. 3-4 per Galati.

TERZO SET – Si inizia.

SECONDO SET – SI CHIUDE CON UN ALTRO ACE!!!! QUESTA VOLTA DI LAGUMDZIJA!!! 25-19.

SECONDO SET – Grande pallonetto di Bottolo. 24-19.

SECONDO SET – Thelle non replica l’ace che aveva chiuso il primo set. Palla sulla rete. 23-18.

SECONDO SET – Yant pennella da zona due, 21-14. Vola Civitanova per il secondo set.

SECONDO SET – MURO BELLISSIMO DI UN SUPER LAGUMDZIJA!!! 20-14.

SECONDO SET – Sballata la schiacciata di Nikula. 18-14.

SECONDO SET – Hamacher con un buonissimo attacco per Galati. 17-14.

SECONDO SET – Prova a risalire la china Galati. 15-12.

SECONDO SET – Ancora lungolinea la schiacciata di Nikolov. 14-10.

SECONDO SET – Pipe a rete di Yant! 13-9

SECONDO SET – ACEEEE DI CHINENYEZE!!! 13-7.

SECONDO SET – Lagumdzija con la specialità della serata: il pallonetto!!! 12-7.

SECONDO SET – Mani-fuori di Bala per Galati, 10-7.

SECONDO SET – Nikula, per Galati, con un buon primo tempo. 7-5.

SECONDO SET – Grande attacco di Nikolov in lungolinea. 6-3.

SECONDO SET – Molto imprecisa in questo avvio Galati dalla battuta. 4-2 Civitanova.

SECONDO SET – Si inizia.

PRIMO SET – ACE DI THELLE!!! CIVITANOVA SI AGGIUDICA IL PRIMO SET, 25-17!

PRIMO SET – La battuta di Yant si ferma!! Ugualmente a due punti dal set Civitanova! 23-17.

PRIMO SET – Pipe di Lagumdzija!!! 19-14.

PRIMO SET – Pallonetto delizioso di Nikolov, scappa la Lube. 18-12

PRIMO SET – De Cecco non perdona con un buon attacco. 16-12.

PRIMO SET – Grande muro di Nikolov!! Ancora Civitanova 15-12.

PRIMO SET – ACEEEE di Lagundzija!! 14-12.

PRIMO SET – Lagundzija con due grandi attacchi porta avanti per la prima volta Civitanova. 12-11

PRIMO SET – Herrera schiaccia da posto 2, accorcia Civitanova. 9-10

PRIMO SET – Primo tempo super per Woch. 7-9 Galati.

PRIMO SET – Nikolov in avvio per Civitanova 2-2.

INIZIA IL MATCH

20.25 Pochi minuti e ci siamo!! Pochi minuti ed inizierà il match.