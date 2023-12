Calendario Mondiale per club maschile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Mondiale per Club maschile 2023 di volley, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre a Bangalore, in India: ecco le informazioni per seguire la manifestazione. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai club. Fra queste anche l’italiana Sir Sicoma Perugia, che proverà a ripetere il trionfo dello scorso anno, quando in finale sconfitte Trento. I Block Devils di Angelo Lorenzetti sono inseriti nel girone A con Ahmedabad Defenders (India) e Itambé Minas (Brasile). Nel gruppo B invece si sfidano Halkbank Spor Kulübü (Turchia), Sada Cruzeiro Volei (Brasile) e Suntory Sunbirds (Giappone). Le migliori due ci ciascun raggruppamento accederanno poi alle semifinali, che a loro volta definiranno le finali per il podio.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Non è invece prevista, per il momento, copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il calendario con date e orari italiani del Mondiale per Club maschile 2023 di volley con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Mondiale per Club maschile 2023

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

12:30 HalkBank Ankara-Suntory Sunbirds (Pool B)

16:00 Ahmedabad Defenders-Itambè Minas (Pool A)

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

12:30 Sada Cruzeiro-Suntory Sunbirds (Pool B)

16:00 Sir Sicoma Perugia-Itambè Minas (Pool A)

VENERDI’ 8 DICEMBRE

12:30 HalkBank Ankara-Sada Cruzeiro (Pool B)

16:00 Ahmedabad Defenders-Sir Sicoma Perugia (Pool A)

SABATO 9 DICEMBRE

12:30 Prima Semifinale

16:00 Seconda semifinale

DOMENICA 10 DICEMBRE

12:30 Finale per il bronzo

16:00 Finale per l’oro