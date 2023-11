Calendario 3^ giornata Superlega 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della terza giornata di Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la Supercoppa che ha assegnato il primo trofeo stagionale, le squadre scendono in campo per un nuovo turno di campionato. Si inizia sabato con l’anticipo Cisterna-Milano, mentre domenica l’attesa è per le sfide Civitanova-Perugia e Modena-Monza. Poi Trento fa visita a Verona, Piacenza ospita Catania e Taranto incontra Padova.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 3^ giornata di Superlega 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario terza giornata Superlega 2023/2024

SABATO 4 NOVEMBRE

18.00 Cisterna Volley-Allianz Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 5 NOVEMBRE

16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Farmitalia Catania – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Gioiella Prisma Taranto-Pallavolo Padova – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Valsa Group Modena-Mint Vero Volley Monza – Diretta volleyballworld.tv

18.30 Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Vim Perugia – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

19.30 Rana Verona-Itas Trentino – Diretta volleyballworld.tv