F1, GP Brasile San Paolo 2023: programma, date, orari e diretta tv

Ancora in back to back rispetto ad Città del Messico, ecco il ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio del Brasile 2023 nello stato di San Paolo: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara sudamericana con orari che saranno pomeridiani e serali per via del fuso orario con l’Italia. Ancora una volta sarà un weekend rivoluzionato dalla gara sprint, la sesta e ultima di questo campionato, andiamo a scoprire la programmazione.

Venerdì 3 novembre alle ore 15.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 19 sarà già tempo di assistere alle qualifiche. Sabato 4 novembre alle ore 15 inizieranno le qualifiche, mentre alle ore 19.30 sarà la volta della gara sprint. Infine, domenica 5 novembre la gara standard programmata alle ore 18. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma, su TV8 sarà invece disponibile la differita in chiaro. A ogni modo, Sportface.it vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche, sprint e gara. Ecco a seguire il riepilogo.

Venerdì 3 novembre 2023

ore 15.30-16.30 Prove Libere 1

ore 19.00-20.00 Qualifiche

Sabato 4 novembre 2023

ore 15.00-15.45 Qualifiche Shootout

ore 19.30-20.00 Sprint Race

Domenica 5 novembre 2023

ore 18.00-20.00 Gara