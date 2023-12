Volley, Serie A1 femminile 2023/24: Scandicci batte Novara 3-1 e si prende il terzo posto in classifica

Nel posticipo dell’undicesimo turno di Serie A1 di volley femminile la Savino Del Bene Scandicci supera 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara e si prende il terzo posto in classifica dietro a Conegliano e Milano. Primo set senza storia, che la formazione toscana guida dall’inizio alla fine senza la minima opposizione e chiude addirittura 25-11. La compagine guidata da Lorenzo Bernardi, orfana della sua stella Akimova, si riprende nel secondo parziale, che scorre via in grande equilibrio. Antropova e Zhu Ting da una parte e Buijs e Bosetti dall’altra danno vita ad un grande duello incrociato, che si conclude a favore di Scandicci. La Savino Del Bene infatti vince ai vantaggi anche il secondo set, 28-26, e sale sul 2-0.

Anche il terzo set è all’insegna dell’equilibrio, ma sempre con Novara davanti. Danesi è un fattore e anche Szakmary ci mette del suo per ricacciare indietro gli assalti della formazione di casa. Sul finale di set la Igor Gorgonzola allunga, chiude 25-21 grazie a Caterina Bosetti e riapre la gara portandosi sul 2-1. Nel quarto set l’inerzia sembra a favore delle ospiti che infatti partono meglio, ma Antropova è immarcabile e rimette le cose a posto per la Savino Del Bene. La squadra di Barbolini amministra bene il vantaggio e vince 25-21 con il mani fuori di Herbots che vale la vittoria. Il successo consente a Scandicci di staccare Novara in classifica e candidarsi prepotentemente a terza forza del campionato.