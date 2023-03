Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci si salva al quinto set, battuta Cuneo 3-2

Scandicci soffre ma batte Cuneo 3-2, 25-19 22-25 25-17 23-25 15-13, nel match valido per la 24ª giornata di Serie A di volley femminile 2022/2023. Partita combattutissima in casa di Cuneo con i padroni di casa che rimontano e vincono un quarto set quasi senza speranze portando il match al tie break. Quinto set in cui Scandicci riesce ad evitare una clamorosa sconfitta in rimonta. Scandicci sale a 58 punti a 5 punti da Conegliano e allungando a +6 su Milano. Cuneo raccoglie un solo punto e sale a 27 punti in 10ª posizione a -4 a Busto Arsizio 8ª.

Primo set in cui Scandicci si mette subito al comando delle operazioni andando avanti 9-3. Cuneo prova a restare nel parziale avvicinandosi più volte e restando indietro di poche lunghezze per tutto il set. Nel finale Scandicci allunga e dal 21-17 chiude il set 25-19.

Nel secondo set Cuneo reagisce e mette la testa avanti a metà set tenendo testa a Scandicci sul 13-12. Gli ospiti vanno avanti sul 13-12 e poi vann0 sotto restando in svantaggio per tutta la durata del set che viene comandato da Cuneo e chiuso 25-22. Ottima reazione della squadra di casa che riesce a strappare inaspettatamente un set a Scandicci.

Terzo set dominato da Scandicci che scappa via allunga subito sul 10-5 e poi sul 16-9. Gli ospiti accusano un passaggio a vuoto e vedono Cuneo avvicinarsi sul 17-13 ma tornano subito a macinare in fase offensiva allungando definitivamente chiudendo il set 25-17.

Quarto set con Scandicci che prende il largo e si avvicina sempre di più alla vittoria della partita andando avanti sul 12-7 e poi sul 15-11. Cuneo non sembra in grado di rientrare ma mette insieme le ultime forze e riesce a pareggiare il punteggio sul 18-18. Scandicci va in difficoltà e si trova in svantaggio sul 21-20 senza riuscire a recuperare Cuneo, che riesce a portare il match al tie break.

Quinto set punto a punto con Cuneo che prova a ad andare avanti e Scandicci che resta sempre in scia. Nel momento più importante del match Cuneo cala leggermente di intensità e Scandicci ne approfitta mettendo in fila punti pesanti che permettono agli ospiti di vincere il tie break dopo aver sprecato due match point.