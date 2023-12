Volley, Manfredi: “Europeo traino per le società, abbiamo 40mila iscritti in più”

Il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, ha ricevuto il Premio Milita speciale Europeo dopo il successo della manifestazione continentale organizzata in Italia. Tra i presenti anche Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio, e l’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato. Manfredi è tornato sui risultati dell’Europeo in casa: “Organizzare il torneo in nove città è stata una follia, ma il risultato finale ci dà ragione. Stiamo verificando i numeri – spiega – E da ottobre 2022 a ottobre 2023 abbiamo avuto 40mila iscritti in più, segno che l’Europeo è stato un traino per le nostre società.” Tra gli altri premiati della giornata anche Flavia Barigelli (Premio Milita 2023), l’arbitro Stefano Cesare (Premio Milita Speciale) e il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi (Premio Milita Speciale).