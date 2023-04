Volley femminile, semifinali Playoff A1 2022/2023: Scandicci rimonta Milano e vince gara-1

Scandicci batte Milano in rimonta, 21-25 25-12 25-13 25-23, nella prima partita della serie valida per le semifinali dei Playoff di Serie A1 di volley 2022/2023. Dopo un primo set sottotono salgono in cattedra Antropova e Pietrini, che trascinano i padroni di casa nel secondo e nel terzo set dove la squadra di Barbolini lascia un totale di 25 punti alle avversarie. Nel quarto set le ragazze di Gaspari reagiscono e si trovano avanti 16-11. Nel finale di set le due punte di Scandicci tornano a martellare e trascinano le compagne alla rimonta fino al 20-20. I padroni di casa non sbagliano e al primo match point chiudono gara-1. Il ritorno in campo per gara-2 è in programma domenica 30 aprile a Milano alle 20:30.

Primo set molto equilibrato con Milano che inizia meglio per poi essere superata da Scandicci che si mette al comando delle operazioni a metà set. Si lotta punto a punto con le ragazze di Gaspari che prendono un discreto margine sul 20-17 per poi farsi riprendere sul 21-21. Nel momento più importante del set a cedere sono i padroni di casa che subiscono un parziale di 4-0 e perdono il primo set 25-21.

Nel secondo set Scandicci è obbligata a reagire al set perso. Le ragazze di Barbolini infatti partono forte conquistano sei dei primi sette punti del parziale mettendosi al comando delle operazioni. Milano resta in scia e si avvicina fino al 12-8 ma da metà set in poi Scandicci schiaccia l’acceleratore e, grazie a un parziale di, 13-4, chiude il secondo set 25-12.

Terzo set sullo stesso filone del primo. Scandicci subito in vantaggio e Milano costretta a inseguire a distanza. I padroni di casa mettono la testa avanti sul 2-1 e restano in controllo fino alla fine del set. Seconda parte di set senza storia con Scandicci che lascia soli 13 punti a Milano vincendo anche il terzo set.

Dopo due set a senso unico Milano nel quarto set riesce a mettere la testa avanti tornando in vantaggio sul 6-4. Le ragazze di Gaspari giocano meglio allungano fino al 16-11. Proprio quando Scandicci sembra finita Antropova e Pietrini trascinano Scandicci alla rimonta e regalano ai propri tifosi anche il quarto set che finisce 25-23 per i padroni di casa.