Coppa Italia, Ballardini: “Cremonese sana, solo complimenti a tutti i ragazzi”

Un sogno finito quasi all’ultima curva, ma che non impedisce a Davide Ballardini di essere fiero della sua Cremonese che ha lottato contro la Fiorentina per conquistarsi la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Alla fine la squadra di Italiano è riuscita a mantenere il vantaggio acquisito nella gara di andata, ma Ballardini si è detto del tutto soddisfatto della sua squadra.

Le parole di Ballardini dopo il match contro la Fiorentina: “La Cremonese stasera è stata molto ordinata, ha tenuto bene il campo ed ha giocato contro una grande squadra. C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi per le partite vinte e per le due disputate contro la Fiorentina. Adesso guardiamo oltre il finale di stagione, siamo una grande società, ci sono grandi strutture. Penso che abbiamo fatto il possibile per quelle che sono le nostre possibilità, sono contento nonostante la mancata finale, ora dobbiamo concentrarci sulla parte conclusiva della stagione. Abbiamo tirato poco in porta ma non lo ha fatto neanche la Fiorentina. Alla fine sono contento per la nostra prestazione, questo mi basta. Questa sera abbiamo tenuto il campo, potevamo essere più bravi con la palla, ma faccio i complimenti a tutti. Dico grazie ai miei giocatori“.

Sul finale di stagione: “Per la Cremonese arrivare in semifinale è un risultato straordinario, abbiamo fatto grandi vittorie in questa Coppa Italia, potevamo concretizzare meglio certe occasioni all’andata, ma ora pensiamo avanti“.

Su Lochoshvili: “Ha sempre giocato quando è stato bene ma viene da un lungo infortunio. Ho sempre avuto ottimi rapporti con i giocatori georgiani. Per serietà e per il giocatore che è Lochoshvili è veramente un elemento apprezzabile“.