Volley femminile: la finale di Supercoppa tra Conegliano e Milano si gioca il 28 ottobre

Sabato 28 ottobre alle ore 17.30 in diretta su Rai 2 si giocherà la 28/a Supercoppa Italiana tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Allianz VV Milano, remake dell’ultima Finale Scudetto e della Finale di Coppa Italia. Il big match metterà di fronte il meglio della pallavolo italiana e internazionale: da Paola Egonu a Isabelle Haak, da Joanna Wolosz a Alessia Orro, da Myriam Sylla a Monica De Gennaro fino a Marina Lubian e Raphaela Folie.I biglietti per non perdere lo scontro che si preannuncia stellare, primo atto di una stagione che promette scintille, saranno disponibili a partire dalla prossima settimana.