Volley femminile, Challenge Cup 2023: meravigliosa Chieri, batte il Lugoj e conquista il titolo

La Reale Mutua Fenera Chieri fa festa! La squadra piemontese, dopo il successo nella gara di andata, batte il C.S.M. Lugoj per 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) nel match valevole per il ritorno della finale della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley e conquista l’ambito trofeo. Un successo storico per il club italiano, che sale sul tetto d’Europa e alza al cielo il trofeo.

Le padrone di casa hanno bisogno di rimontare e, per questo motivo, spingono sin da subito sull’acceleratore tentando la fuga. Le ragazze guidate da Giulio Cesare Begoli, dopo un avvio complicato, agguantano il pareggio sul 9-9 e da lì prendono in mano il controllo dell’incontro. Francesca Bosio e compagne, infatti, prendono il largo fino ad un massimo vantaggio di sei punti. Le avversarie riescono a ricucire arrivando ad una sola lunghezza di distanza, ma la compagine piemontese resiste e conquista tre set-point: alla prima occasione chiudono sul 25-21, ipotecando il trionfo.

Nel secondo parziale il copione della gara è molto simile al precedente poiché il Lugoj prova a prendersi un piccolo vantaggio, ma anche in questo caso Chieri dimostra una certa superiorità, ribaltando nuovamente lo score in proprio favore. Gli attacchi vincente messi a referto da Francesca Villani consentono alle sue compagne di squadra di condurre la sfida quasi in scioltezza. Le romene si rifanno sotto, ma nulla possono contro i colpi di Helena Cazaute che regala tre set-point alla sua squadra: alla prima chance la Reale Mutua Fenera si impone per 25-21 e conquista l’ambito titolo della Challenge Cup.

Acquisito il trionfo nella competizione, il terzo set risulta una pura formalità per entrambe le compagini protagoniste di questo atto finale. Chieri passa subito in vantaggio e gestisce la frazione, mentre il Lugoj prova senza troppa convinzione a tenere testa alle rivali. Il parziale vola via abbastanza velocemente, con il club italiano che ha a propria disposizione ben sei match-point per chiudere definitivamente la contesa in tre set 3-0 (25-21, 25-21, 25-18). Chieri sale sul tetto d’Europa e si aggiudica la Challenge Cup 2022/2023.