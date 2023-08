Volley, Europei femminili 2023. Lieve malore per Egonu dopo Italia-Romania

Qualche minuto di preoccupazione per Paola Egonu, vittima di un lieve malore nel post-partita di Italia-Romania che ieri sera ha segnato l’esordio dell’Italvolley nell’Europeo 2023. La fuoriclasse azzurra è stata subito soccorsa e monitorata dallo staff medico della Nazionale all’Arena di Verona, ma ben presto è rientrata regolarmente in albergo raggiungendo il resto della squadra. Niente di preoccupante quindi per Egonu, al centro delle attenzioni anche per essere stata relegata in panchina per scelta tecnica.