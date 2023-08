Inter, Gazzetta dello Sport: “Samardzic saltato, trattativa interrotta”

L’Inter è sempre più lontana da Lazar Samardzic, secondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport. Nonostante le visite mediche già sostenute dal giocatore dell’Udinese e l’accordo raggiunto tra i due club, la trattativa sembra ormai interrotta. Il quotidiano rivela ulteriori dettagli, con il padre di Samardzic che ha cercato di ingaggiare anche un terzo agente diverso per provare a chiudere l’operazione. Niente da fare, le discussioni sull’accordo e sulle commissioni non è stato trovato e così sembra tutto saltato definitivamente.

Adesso Samardzic tornerà ad allenarsi con l’Udinese, probabilmente a parte fino al termine del mercato. Attenzione ai possibili inserimenti sia in Italia (Juventus e Napoli) che dall’estero, con il West Ham interessato in caso di partenza di Paquetà. Una situazione sicuramente irritante per tutte le parti in causa, intanto adesso l’Inter valuta il rilancio di Sensi che ha ben impressionato nel pre-campionato. I dirigenti nerazzurri restano comunque alla finestra per eventuali sviluppi, sia sul fronte Samardzic che soprattutto per altre eventuali operazioni.