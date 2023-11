Volley, Egonu: “Nazionale? Vogliamo fare una stagione strepitosa. Obiettivo Olimpiadi”

“Con la Vero Volley credo che abbiamo la possibilità di fare grandi cose insieme, comincia a crearsi l’alchimia tra di noi e piano piano crederemo che siamo in grado di raggiungere gli obiettivi che ci porremo. Per quanto riguarda la Nazionale, auguro a tutte noi di fare una stagione strepitosa, di spingere e dare il massimo per poi ritrovarci insieme e andare a lottare per il nostro obiettivo”, e cioè i Giochi olimpici di Parigi 2024. Parola di Paola Egonu, protagonista della puntata di ‘Federico Buffa Talks’, la produzione originale targata Sky Sport. Il 2023 non è stato un anno facile: “La cosa che mi ha fatto più male, è stata quella di non poter giocare, perché eravamo in Italia – ha sottolineato la schiacciatrice di Milano, tornando sull’esclusione nell’ultimo Europeo dal sestetto titolare – Sarebbe stata la prima volta, per me, indossare la maglia della Nazionale e giocare in Italia, l’Europeo, dopo averlo vinto. Poi ho imparato qualcos’altro: stare dietro, fare tifo, lavorare su me stessa, e che le decisioni degli altri non dovrebbero cambiare ciò che penso di me stessa”. E sulla lotta al razzismo: “Io parlo per la Paola di Cittadella, per tutte le ragazzine e i ragazzini che vivono in situazioni, non solo per il colore della pelle, di diversità. Ovviamente, quello di cui io posso parlare è il colore della pelle, ma il motivo per cui mi batto tanto è perché vorrei tantissimo che i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine crescessero semplicemente nell’amore e non nel dolore”, ha concluso Egonu.