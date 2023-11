MotoGP, il Team RNF è stato escluso dal Mondiale 2024. Aprilia avrà un nuovo team satellite

Clamoroso colpo di scena. Il team RNF, satellite dell’Aprilia nell’ultima stagione in MotoGP, è stato escluso dal campionato del 2024, hanno reso noto gli organizzatori del Motomondiale. “Il comitato di selezione della MotoGP (…) ha deciso di non selezionare CryptoDATA RNF per la stagione 2024. Ripetute infrazioni e violazioni dell’accordo di partecipazione che ledono l’immagine pubblica della MotoGP hanno reso necessaria questa decisione”, sostiene il comunicato stampa congiunto di Irta, Dorna e FIM.

“Il comitato di selezione studierà le domande per scegliere un nuovo team indipendente che si unirà alla griglia della categoria MotoGP nel 2024 e utilizzerà moto Aprilia”, si legge. Resta però incerto il futuro dei due piloti che hanno militato nella RNF quest’anno, il portoghese Miguel Oliveira, attualmente infortunato, e lo spagnolo Raul Fernandez. Non è più garantita la partecipazione di quest’ultimo ai test di domani a Valencia. Per RNF si tratta dunque del colpo di grazia. Nel corso del fine settimana appena passato, il team aveva annunciato il disimpegno di Razlan Razali, ex proprietario del team.