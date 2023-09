La Vero Volley abbraccia Paola Egonu: “Non vedo l’ora di iniziare”

L’Allianz Vero Volley Milano abbraccia Paola Egonu. Dopo la partecipazione, non senza polemiche, agli Europei di volley, la fuoriclasse azzurra è pronta a mettersi a disposizione di coach Marco Gaspari e raggiungerà domani le compagne di squadra a Sondrio, dove è in corso un torneo di preparazione al campionato di Serie A1. La fortissima giocatrice dell’Italia, con un palmares nei club che comprende un Mondiale per club, tre Champions League, due scudetti, cinque coppe Italia, quattro supercoppe italiane e una Coppa di Turchia, è reduce dall’esperienza turca ed è pronta al grande ritorno: “Sono molto contenta di essere arrivata e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Auguro a tutti una buona stagione insieme. Raggiungerò subito le mie compagne e lo staff a Sondrio per questi due giorni, prima di iniziare gli allenamenti con loro la prossima settimana”.