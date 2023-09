Italia-Cile Coppa Davis 2023, Arnaldi: “Ero un po’ teso all’inizio, la squadra mi ha aiutato”

“Sicuramente non è stato un esordio semplice, ero un po’ teso all’inizio e non riuscivo a fare ciò che volevo. Avere tutta la squadra a supportarmi e starmi vicino è diverso, ho cercato di dae tutto me stesso e sono contento di come è finita. Il pubblico mi ha aiutato tanto, siamo una bella squadra e adesso stiamo pensando solo a vincere ogni incontro e a qualificarsi per le Finals. ll terzo set? Stavo giocando molto meglio, mi sentivo in fiducia e sono stato bravo a restare concentrato”. Matteo Arnaldi, ai microfoni di Rai Sport, commenta così la sua bella vittoria per l’Italia di Coppa Davis su Cristian Garin.