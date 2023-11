Vakifbank-Milano oggi in tv: orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024 volley

Tutto pronto per VakifBank Istanbul-Allianz Vero Volley Milano, partita valevole per il girone B della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo i successi contro Stara Pazova e Mulhouse, vanno a caccia di punti importanti sul campo di una delle favorite per il titolo nonché ex squadra della stella Paola Egonu. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la compagine turca di Giovanni Guidetti, anch’essa reduce da due successi a punteggio pieno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di mercoledì 29 novembre alla Vakifbank Spor Sarayi di Istanbul in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Vakifbank-Milano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Vakifbank-Milano della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.