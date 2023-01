Serie A1 volley femminile: successo esterno per la Vero Volley Milano, vince anche Vallefoglia

Il pomeriggio e la serata odierna della quattordicesima giornata di Serie A1 femminile ha visto la disputa di due match, a Pinerolo e Cuneo. In primo luogo la Vero Volley Milano ha battuto la Wash4green Pinerolo in tre set, 22-25 21-25 21-25. Un successo prezioso che permette alla compagine di Milano sale a quota 31 punti al terzo posto in classifica.

Successivamente la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha battuto in cinque set la Cuneo Granda S.Bernardo, con il punteggio di 21-25, 25-21, 17-25, 25-19, 7-15. Grazie a questa vittoria la squadra marchigiana sale così a quota 18 punti in classifica.