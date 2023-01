Guardiola ricorda Vialli: “Persona di grande carisma, ma la vita è come una moneta”

“Difficile trovare una persona più carismatica di lui. Ho avuto la fortuna di incontrarlo a un torneo di golf per la sua fondazione. So che, nella vita e nel calcio, si è preso cura di sé. Ma la vita è una moneta lanciata in aria che può cadere da una parte o dall’altra”. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha voluto ricordare Gianluca Vialli al termine del match vinto nettamente in FA Cup contro il Chelsea, esprimendo poi il suo incoraggiamento a Graham Potter, allenatore dei londinesi: “Ha bisogno di tempo, nella seconda parte del match ha mostrato cosa possono fare. Al Barcellona io non ho avuto bisogno di tempo perché avevo Messi”.