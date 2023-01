Milan-Roma, ammonito Mancini: era diffidato, salta la Fiorentina

Tegola per José Mourinho in vista del prossimo impegno della sua Roma contro la Fiorentina. Gianluca Mancini, infatti, è stato ammonito sul finire del primo tempo contro il Milan, e per questo motivo verrà squalificato e non giocherà contro i viola. Il motivo? Era uno dei tre giocatori diffidati tra le fila dei giallorossi, gli altri due sono Ibanez e Cristante, al momento ancora senza un giallo sul groppone a San Siro.