Preolimpico volley femminile 2023, Mazzanti: “Torneo serrato, importante gestire le energie”

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, ha commentato ai canali della federazione il successo per 3-0 contro la Corea del Sud all’esordio nel preolimpico 2023 di Lodz: “Abbiamo disputato una buona gara, giocata con attenzione. Forse solamente nel secondo parziale ci è mancata un po’ di qualità in attacco. Ora dobbiamo essere bravi a mantenere alto il ritmo di gioco, oltre che a gestire al meglio le energie. Si tratta infatti di un torneo molto serrato, che ci offre la possibilità di metabolizzare definitivamente l’Europeo e crescere gara dopo gara“.

Ha poi parlato anche Francesca Bosio: “Sono davvero contenta perché abbiamo fatto belle cose, nonostante qualcosa possa essere ancora perfezionato. Nel complesso siamo anche tornate a divertirci e questo è fondamentale in vista dei prossimi impegni qui in Polonia. Tornare a sentire belle sensazioni deve accompagnare la nostra crescita in questo torneo perché abbiamo attraversato un periodo difficile post Europeo e adesso sarà importante giocare con serenità per chiudere al meglio questa lunga estate”.