LIVE – Scandicci-Novara 25-11 28-26 21-25 25-21: A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per l’undicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini, quarte in classifica con gli stessi punti delle azzurre, vogliono sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi il big match e guadagnare una posizione. Dall’altra parte della rete ci sono le ragazze di Lorenzo Bernardi, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta incassata contro la capolista Conegliano per non perdere ulteriore terreno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 11 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Scandicci-Novara della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

SCANDICCI – NOVARA 25-11 28-26 21-25 25-21

FINISCE QUI: SCANDICCI VINCE CON MERITO 3-1 CONTRO NOVARA!

QUARTO SET – Antropova out, se ne va il primo

QUARTO SET – Arrivano i match point per Scandicci sul 24-20!

QUARTO SET – Primo tempo perentorio di Danesi e Novara che si rifà sotto sul 23-20

QUARTO SET – Primo tempo di Carol e 23-17. Scandicci vede lo striscione del traguardo ora!

QUARTO SET – Antropova con la schiacciata scrive il 21-17

QUARTO SET – Serie di errori in battuta da entrambe le parti ed è 19-16 Scandicci

QUARTO SET – Muro di Alberti, 17-13 Scandicci

QUARTO SET – Gran difesa di Parrocchiale e attacco a segno di Zhu Ting, Scandicci vola sul +5 sul 14-9

QUARTO SET – Pipe vincente di Szakmary e Novara a -1 sul 9-8

QUARTO SET – Schiacciata di Zhu Ting e 6-4 per la squadra toscana

QUARTO SET – Muro di Alberti su Bosetti e Scandicci mette il muso avanti sul 5-4

QUARTO SET – Murata Antropova, 3-1 per la formazione di Bernardi

QUARTO SET – Inizia meglio Novara, 2-0

TERZO SET – SET! Ancora a segno Caterina Bosetti e Novara chiude 25-21 il terzo set!

TERZO SET – Vola via l’attacco di Antropova e arrivano tre set point per Novara sul 24-21!

TERZO SET – Mani fuori di Bosetti e 23-21 Novara

TERZO SET – Mani fuori di Antropova e nuovo -2 Scandicci sul 21-19

TERZO SET – Ancora a segno Buijs, 21-18 Novara

TERZO SET – Muro di Danesi su Antropova e Novara sul 20-18

TERZO SET – Scandicci però non molla e si riporta a -1 per l’ennesima volta grazie a Herbots, 18-17

TERZO SET – Schiacciata di Bosetti che fa 17-15

TERZO SET – Primo tempo di Alberti da una parte e di Danesi dall’altra, +2 Novara sul 16-14

TERZO SET – Ancora un punto per Novara con la parallela di Szakmary ed è 11-10

TERZO SET – Antropova a segno, nuova parità a quota 9

TERZO SET – Parallela vincente di Szakmary, 9-8 Novara

TERZO SET – Novara passa in vantaggio grazie a Danesi, 3-2

TERZO SET – Primo punto oer Scandicci

SECONDO SET – SET! Out il primo tempo di Danesi e Scandicci vince anche il secondo set per 28-26!

SECONDO SET – Scambio prolungato risolto dalla gran schiacciata di Antropova, primo set point Scandicci!

SECONDO SET – Ancora equilibrio, 26 pari

SECONDO SET – Scandicci annulla il set point con la diagonale di Antropova, 24-24. Poi però c’è l’attacco vincente di Buijs e Novara si prende un altro set point!

SECONDO SET – Errore al servizio di Scandicci, set point Novara sul 24-23!

SECONDO SET – Zhu Ting risponde a Danesi, 22 pari

SECONDO SET – Muro e poi attacco vincente di Bosetti, nuova parità a quota 21

SECONDO SET – A segno Szakmary, nuovo -2 Novara sul 21-19

SECONDO SET – Parallela di Buijs che fa -2 Novara, 17-15 per le padrone di casa

SECONDO SET – Mani fuori di Antropova, 14-13 Scandicci

SECONDO SET – Prosegue l’equilibrio, 13 pari

SECONDO SET – Ace di Danesi, 8-8

SECONDO SET – Muro di Bonifacio su Nwakalor

SECONDO SET – Mette la testa avanti e passa Scandicci, ora sopra 6-4

SECONDO SET – Lungo l’attacco di Bosetti, è parità a quota 4

SECONDO SET – Facile schiacciata per Antropova che accorcia, 4-3

SECONDO SET – Pipe di Buijs, 4-2 Novara

SECONDO SET – Parte bene Novara, 2-0

PRIMO SET – SET! Si chiude 25-11 per Scandicci un primo set senza storia!

PRIMO SET – Pallonetto di Zhu Ting, 24-10 e arrivano i set point!

PRIMO SET – Non c’è storia in questo primo set, 22-9

PRIMO SET – Nuovo +10 Scandicci, 17-7

PRIMO SET – Muro di Nwakalor, 15-6

PRIMO SET – Muro di Bosetti, prova a scuotersi Novara ed è 14-6

PRIMO SET – Vola sul +10 Scandicci, 14-4

PRIMO SET – A segno Antropova, 12-4

PRIMO SET – Primo tempo out di Danesi, assolo di Scandicci che vola sull’11-3 e Bernardi è costretto a chiamare il secondo timeout

PRIMO SET – Troppi errori per Novara, 8-3 Scandicci

PRIMO SET – Partenza a razzo delle toscane, subito 4-0

PRIMO SET – Primo punto di Scandicci con Antropova

20.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Scandicci-Novara. Le giocatrici sono in campo, tra poco si comincia!