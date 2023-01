LIVE – Maribor-Busto Arsizio: andata ottavi Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Nova KBM Branik Maribor-E Work Busto Arsizio, partita di andata degli ottavi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Musso, dopo aver superato il Dresda ai sedicesimi, proseguono la loro avventura nella seconda competizione continentale per club. Le Farfalle vanno a caccia dei tre punti, ma la formazione slovena proverà a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 10 gennaio alla Sportna Dvorana Ljudski Vrt di Maribor, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di Maribor-Busto Arsizio della Cev Cup femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

MARIBOR – BUSTO ARSIZIO (inizia alle 18.00)

