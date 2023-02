LIVE – Chieri-Sliedrecht 25-15 22-25 25-21 25-15: ritorno quarti Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Reale Mutua Fenera Chieri-Sliedrecht Sport, partita valevole come gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo il netto successo dell’andata, devono vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione olandese va invece a caccia dell’impresa in trasferta: ha bisogno di aggiudicarsi la vittoria per 3-0 o 3-1 per giocarsi tutto nel Golden Set. Si preannuncia battaglia: chi accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 8 febbraio al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Chieri-Sliedrecht di Cev Cup femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CHIERI – SLIEDRECHT 25-15 22-25 25-21 25-15

21.40- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

QUARTO SET- Chieri chiude il match sul 25-15!

QUARTO SET- Chieri si avvicina alla conquista del set! 18-12

QUARTO SET- Chieri ora macina punti e prova l’allungo. 9-4

QUARTO SET- Si riparte! 4-2

FINE TERZO SET

TERZO SET- Chieri vince il terzo set 25-21!

TERZO SET- Chieri mantiene il vantaggio sul +2! 21-19

TERZO SET- Chieri rimonta e si porta in vantaggio! 18-16

TERZO SET- Sliedrecht mantiene il vantaggio. 12-14

TERZO SET- Sliedrecht prova ad allungare! 5-8

TERZO SET- Inizio equilibrato in campo. 2-3

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Sliedrecht chiude il secondo set 22-25!

SECONDO SET- Chieri con decisione si rifà sotto e raggiunge la parità! 19-19

SECONDO SET- Sliedrecht mantiene il vantaggio. 12-16

SECONDO SET- Chieri si rifà sotto! 9-11

SECONDO SET- Sliedrecht mantiene il vantaggio, ma Chieri prova a reagire. 6-8

SECONDO SET- Si riparte! Sliedrecht parte meglio e si porta sul 2-4.

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Chieri porta a casa il primo set! 25-15

PRIMO SET- La squadra ospite prova a rimontare, ma Chieri per ora resiste all’urto. 19-14

PRIMO SET- Chieri ora macina punti in successione, con qualche errore di troppo per le ospiti. 15-7

PRIMO SET- Chieri prova ad allungare! 11-6

PRIMO SET- Continua ad esserci equilibrio in campo, nessuna delle due squadre riesce ad allungare. 6-5

PRIMO SET- Inizio equilibrato 2-2.

PRIMO SET- Si comincia!

19.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Chieri e Sliedrecht Sport, Cev Volleyball Challenge Cup 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!