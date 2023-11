Lajkovac-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Cev Cup femminile 2024 volley

Tutto pronto per Zeleznicar Lajkovac-Reale Mutua Fenera Chieri, gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver eliminato le svizzere del Dudingen, vanno a caccia di punti importanti in trasferta per poi giocarsi tutto al ritorno davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte della rete c’è la compagine serba, che ai sedicesimi ha superato le ceche del Brno ed ora vuole sfruttare il campo di casa per conquistare un successo e continuare a sognare. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 29 novembre alla Hala Sportova di Lajkovac, in Serbia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Lajkovac-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

STREAMING E TV – La partita Lajkovac-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della Cev a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, mentre non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.