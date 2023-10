Cuneo-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Massimo Bellano, dopo la vittoria al tie-break a Pinerolo, vogliono sfruttare il campo di casa per provare a strappare qualche punto alle Campionesse d’Italia. Le pantere di Daniele Santarelli, reduci dal perentorio successo contro la neopromossa Trento, non vogliono però lasciare set per strada e vanno a caccia di un altro successo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 14 ottobre al Palazzo dello Sport di Cuneo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Cuneo-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Cuneo-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD a partire dalle 19.00 causa sovrapposizione di eventi. La diretta streaming gratuita è garantita da Rai Play, che trasmetterà integralmente la partita dalle ore 18.30. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.