Conegliano-Stoccarda oggi in tv: orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024 volley

Tutto pronto per A. Carraro Imoco Conegliano-Allianz MTV Stoccarda, partita valevole per il girone D della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per conquistare la quarta vittoria in altrettante partite e consolidare così il primo posto nel raggruppamento. Dall’altra parte della rete c’è la compagine tedesca, al momento terza in classifica, che vuole tentare l’impresa per strappare qualche punto alla corazzata veneta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 5 dicembre al PalaVerde di Villorba di Treviso, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Stoccarda della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Stoccarda della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.