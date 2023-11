Conegliano-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Roma Volley Club, partita valevole per la quarta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Recupero infrasettimanale per le pantere, che poche settimane fa hanno disputato (e vinto) la Supercoppa contro Milano. La corazzata di Daniele Santarelli scende quindi sul campo di casa con l’obiettivo di rimanere imbattuta e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, ottave in classifica e a caccia di un’altra grande prestazione per mettere in difficoltà una delle big. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 novembre al PalaVerde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Roma della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Roma della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.