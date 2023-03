Conegliano-Fenerbahce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per A. Carraro Imoco Conegliano-Fenerbahce Opet Istanbul, gara di ritorno dei quarti di finale di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli vanno a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: devono vincere per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golde Set. Alla formazione turca, dopo la netta vittoria dell’andata, basterà infatti vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 23 marzo al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Fenerbahce della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Fenerbahce della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Discovery +, ma anche in diretta tv sul canale Eurosport 2 (visibile anche in streaming su Eurosportplayer, Sky Go e Dazn) con la telecronaca di Fabrizio Monari e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.