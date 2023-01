Champions League volley femminile 2022/23: vittoria casalinga di Novara, Stella Rossa battuta in tre set

Termina 3-0 (25-17 25-15 25-22)il match tra Igor Gorgonzola Novara e Stella Rossa di Belgrado, partita valida per la quarta giornata del gruppo C di Champions League volley femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per Novara, che permette alle piemontesi di conquistare la terza vittoria nel girone.

La partita non è mai stata in discussione, con Novara nettamente superiore alle avversarie in termini di ritmo ed efficacia in zona offensiva. I primi due set sono stati puro dominio delle giocatrici piemontesi, con delle letali Karakurt e Adams in zona offensiva. Ottima anche la gestione delle azioni di Anna Danesi, autrice anche di diversi muri ed ace decisivi. Nel terzo set c’è maggiore partita, con la Stella Rossa che si porta avanti e ci rimane per buona parte del parziale. Ciò è dovuto all’ottimo rendimento offensivo di Stoijc e Taubner, capaci di sfondare più volte nelle mani del muro di Novara. Allo stesso tempo ciò è possibile per diversi errori delle piemontesi, al servizio e in ricezione. Nel finale però Novara ritrova lo smalto dei primi due set, rimonta con un’Anna Danesi protagonista e porta a casa il match in tre set.