Napoli-Cremonese, gol di Pickel: gelato il Maradona (VIDEO)

di Giorgio Billone 27

La Cremonese passa in vantaggio al Maradona. Napoli pieno di riserve e assai distratto a inizio partita, allora al 18′ un contropiede perfetto pesca Pickel tutto solo sul secondo palo. 0-1 e partita in salita per gli azzurri, che però hanno ben settanta minuti per sistemare le cose. In alto ecco il video del gol del centrocampista svizzero dei lombardi.