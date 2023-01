Cev Volleyball Cup 2023: Scandicci vince contro Zagabria e vola ai quarti di finale

the_ad id=”445341″]

Termina 3-1 (25-15, 25-14, 20-25, 25-15)il match tra Savino Del Bene Scandicci e Miladost Zagabria, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale Cev Cup femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per Scandicci, che permette alle toscane di qualificarsi ai quarti di finale della competizione.

La partita non è mai stata in discussione, con Scandicci sempre al comando e in controllo della partita. Il ritmo imposto dalle toscane infatti è troppo elevato per Zagabria, che fatica soprattutto a tenere in difesa gli attacchi delle padrone di casa italiane. Solo nel terzo set, a qualificazione già acquisita per Scandicci, la squadra italiana ha un leggero calo, permettendo alle avversarie di portare a casa un set. Ma nel quarto parziale le padrone di casa tornano a macinare punti e chiudono il match senza problemi.

Tra le più ispirate in campo per Scandicci, Veronica Angeloni e Camilla Mingardi. Entrambe le giocatrici infatti hanno trascinato le proprie compagne, con diverse giocate offensive, verso la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea.