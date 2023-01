Bergamo-Milano domani in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia femminile 2023 volley

Manca sempre meno a Volley Bergamo 1991-Vero Volley Milano, semifinale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire la partita. Le rossoblù di Stefano Micoli hanno eliminato a sorpresa Scandicci e vanno a caccia di un’altra grande prestazione nel derby lombardo. Dall’altra parte della rete ci saranno le ragazze di Marco Gaspari, che hanno battuto in tre set Casalmaggiore e vogliono continuare la loro marcia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Bergamo-Milano della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale Bergamo-Milano della Coppa Italia A1 femminile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e il tabellone aggiornato in tempo reale per non perdersi davvero nulla.