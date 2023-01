Ciclismo, Vuelta San Juan 2023: ordine di arrivo quinta tappa, vince Lopez davanti a Filippo Ganna

I risultati e la classifica della quinta tappa della Vuelta San Juan 2023, la Chimbas-Alto Colorado di 173,7 chilometri. La frazione regina della corsa sudamericana ha regalato spettacolo tra gli uomini di classifica nel finale, con la vittoria di Miguel Angel Lopez in solitaria. Lo scalatore colombiano si è scatenato negli ultimi cinque chilometri, andando a staccare tutti i diretti rivali. Secondo posto però per un grandissimo Filippo Ganna, che ben oltre i 2000 metri di altitudine su una salita dalla pendenze dolci si è esaltato andando ad attaccare e infliggere distacchi a corridori ben più scalatori. Terzo posto a 38″ per Sergio Higuita, che ha preceduto un redivivo Egan Bernal. Quest’ultimo si è messo al servizio di Ganna ma ha già messo in mostra una buona condizione dopo il lungo percorso riabilitativo per tornare alle corse. Lo sconfitto di giornata è Remco Evenepoel: il campione del mondo ha pagato dazio negli ultimi chilometri, arrivando sul traguardo a circa un minuto da Lopez. Il colombiano si prende anche la maglia di leader in classifica generale davanti a Ganna, una situazione che potrebbe rimanere così anche nelle prossime due tappe visto che no sono in programma particolari difficoltà altimetriche.