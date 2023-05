Amichevole volley femminile 2023: l’Italia fatica ma batte 3-1 il Canada

Nella seconda amichevole del DHL Test Match Tournament femminile 2023 di volley, l’Italia supera il Canada e bissa il successo ottenuto 24 ore prima contro la Croazia. 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-23) il punteggio del match, in cui la squadra di Davide Mazzanti ha faticato più del previsto ma si è comunque imposta con merito. Il coach è riuscito a dar spazio a tutte le atlete della rosa e in generale i segnali sono positivi, sia in termini di crescita che di ritmo gara. Protagoniste del match del Palazzetto dello Sport di Lanciano (Chieti) le sorelle Nwakalor, Sylvia e Linda, che hanno vissuto una serata davvero positiva e si sono caricate sulle spalle la squadra. MVP Sylvia, con ben 19 punti tra cui 7 muri. In doppia cifra anche Linda con 13 punti e una solida D’Odorico con 10. Nonostante la sfida contro la formazione nordamericana allenata da Shannon Winzer non sia stata una passeggiata, l’Italia ha chiuso con il 22% di efficienza in attacco e 13 errori complessivi. L’Italia si aggiudica dunque il triangolare e ora volerà in Turchia per la VNL.

