Real Madrid-Getafe: la Federcalcio spagnola ha respinto il ricorso presentato dagli ospiti

E’ stato respinto dalla Federcalcio spagnola il ricorso del Getafe, che in occasione del match di Liga contro il Real Madrid aveva ravvisato un’irregolarità. Asensio aveva infatti lasciato il campo per fare spazio a Odriozola, tuttavia l’infortunio di Camavinga ha costretto Ancelotti a rivedere il cambio e correre ai ripari. Il calciatore, che nel frattempo era fuori dal terreno di gioco (e Odriozola dentro), è quindi dovuto tornare nel rettangolo verde, suscitando i sospetti del Getafe. Il ricorso presentato dal club, che sosteneva una violazione del regolamento, non è stato tuttavia accolto e dunque il risultato del match (1-0) omologato.