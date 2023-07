Wimbledon, l’inspiegabile penalty point inflitto ad Andreeva per una scivolata (VIDEO)

Finale con polemiche a Wimbledon nel match tra tra Keys e Andreeva. La 16enne russa, sotto per 5-2 al terzo e sulla situazione di 40-40, perde gli appoggi con i piedi e lascia andare la racchetta sui sacri prati dei Championships. La giudice di sedia però è inflessibile e giudica il gesto come un lancio di racchetta che viene punito col secondo warning, il quale porta automaticamente a penalty point. Inutili le spiegazioni della Andreeva, in un punto che tra l’altro manda l’avversaria a match point e fa calare il sipario sul suo bellissimo torneo.

"Codeviolation, unsportsmanlike conduct, point penalty, Mirra Andreeva." Agree or disagree with the umpire's decision at 5-2 deuce 🤔#Wimbledon pic.twitter.com/7BuoZQ9wbP — Tennis Channel (@TennisChannel) July 10, 2023