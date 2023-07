Wimbledon 2023, Djokovic furioso: distrugge la racchetta scagliandola contro il paletto della rete (VIDEO)

di Antonio Sepe 38

Novak Djokovic su tutte le furie dopo il break subito in avvio di quinto set nella finale di Wimbledon 2023 contro Carlos Alcaraz. In preda alla frustrazione, il serbo ha scagliato la racchetta contro il paletto della rete, spaccandola a metà e allo stesso tempo rovinando il paletto. Immediato il warning per ‘racket abuse’, così come non sono mancati i fischi da parte del pubblico. In alto il video dell’accaduto.