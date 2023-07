Sampdoria, buona la prima per Pirlo: termina 7-0 sulla Rappresentativa Valtellinese

Buona la prima per la nuova Sampdoria di Andrea Pirlo, impostasi per 7-0 sulla Rappresentativa Valtellinese, nella prima amichevole stagionale. Con una formazione ancora da completare, si sono messi quest’oggi in evidenza i giovani Stoppa e Delle Monache che hanno firmato una doppietta. Primo tempo giocato con un 4-3-3 con Falcone in porta e una linea difensiva composta da Depaoli, Ferrari, Lotjonen e Murru, a centrocampo Benedetti, Yepes e Verre, tridente offensivo con Borini, Gabbiadini e Stoppa. Nella ripresa girandola di sostituzioni con spazio ad altri giovani, Delle Monache segna il tris al 47′ e poi chiuderà i conti al 90′. Nel tabellino dei marcatori anche Giordano al 60′, Malagrida al 73′ e Di Stefano al 77′.