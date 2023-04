Torino-Atalanta, che gol di Zapata: mette a sedere Schuurs e batte Milinkovic-Savic (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

Il video del gol di Duvan Zapata, che ha deciso il match Torino-Atalanta. Giocata da vero fuoriclasse da parte dell’attaccante colombiano, che all’88’ ha superato Schuurs in velocità per poi metterlo a sedere con una sterzata favolosa, quindi battere Milinkovic-Savic per il 2-1 definitivo. Il centravanti degli orobici torna dunque al gol e regala una vittoria preziosa alla squadra di Gasperini. Ecco il gol.