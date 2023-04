Highlights Napoli-Pesaro 98-87, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 19

Il video con gli highlights di Napoli-Pesaro 98-87, sfida valida come ventinovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. I 20 punti di Jordan Howard trascinano la squadra di casa verso un fondamentale successo in chiave salvezza. Una vittoria fondamentale, che porta la compagine campana a superare – momentaneamente – tre squadre in classifica. Agli ospiti non basta un buon Carlos Delfino e il solito Abdur-Rahkman da 17 punti.