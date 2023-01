Spalletti-Allegri, l’ultima volta fu litigio furioso: “Una volta che vinco mi viene a fare la morale” (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 33

Napoli-Juventus, ma anche Luciano Spalletti contro Massimiliano Allegri. L’ultima volta che si incrociarono, lo scorso 11 settembre 2021, finì malissimo. Al termine della partita un diverbio molto acceso tra i due con Allegri che rinfacciò a Spalletti di fare pressioni al quarto uomo. I due non se le mandarono a dire e, nella conferenza stampa post partita, Spalletti sbottò: “Faccio casino con l’arbitro io? Questa cosa non si può sopportare, ditemi voi quando ho fatto casino. Faccia a faccia con Allegri? Nemmeno io me l’aspettavo, io lo volevo salutare, sono andato a rincorrerlo dentro lo spogliatoio alla fine, così come ero andato all’inizio. Lo volevo salutare, ma no, non ci sono state frizioni, zero frizioni. Non gli ho detto niente mai, ho sempre perso ca***, per una volta che vinco mi viene a fare la morale?”.

Il match terminò 2-1 per il Napoli, poi al ritorno, all’Allianz Stadium il 6 gennaio 2022, i due non si incrociarono visto che Spalletti era positivo al Covid. La partita finì 1-1. Ora, dopo oltre un anno, Allegri e Spalletti si rincontrano nel luogo del misfatto.