Salernitana-Napoli, gol Di Lorenzo a tempo scaduto: è 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 65

Il Napoli trova il gol del vantaggio oltre il secondo minuto di recupero del primo tempo. Nel match contro la Salernitana, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, pregevole azione dei ragazzi di Luciano Spalletti che sulla sinistra sfondano la difesa dei padroni di casa, arrivano al cross e Di Lorenzo, tutto solo, prende la mira e batte l’incolpevole Ochoa sbloccando una partita rognosa. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

