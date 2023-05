Salernitana, Dia segna anche alla Fiorentina: tredicesimo gol in Serie A (VIDEO)

di Antonio Sepe

Dopo la rete al Napoli che ha posticipato la festa partenopea, Boulaye Dia ha timbrato il cartellino anche contro la Fiorentina. Tredicesimo gol in stagione per l’attaccante della Salernitana, che diventa il miglior marcatore in solitaria del club campano in Serie A. Superati a quota 12 gol Di Vaio e Bonazzoli. In alto il video del gol.