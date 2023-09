Rugby, Mondiali 2023: “Zombie” dei Cranberries diventa l’inno che unisce le due Irlande (VIDEO)

L’Irlanda batte il Sudafrica ai Mondiali di rugby allo Stade de France di Parigi e le celebrazioni post-match diventano virali. Il motivo? Un intero stadio a cantare ‘Zombie’, famosa hit del ’94 dei The Cranberries. Dietro c’è anche un motivo politico. A tutte le squadre viene chiesto di inviare inni per l’inizio e canzoni celebrative in caso di vittoria. L’IRFU, la federazione irlandese, ha scelto, appunto, Zombie. L’IRFU è fermamente apolitico, e l’inno della Repubblica d’Irlanda “Amhrán na bhFiann” era ormai ritenuto offensivo per i nordirlandesi. E allora si vira su ‘Zombie’, “per la sua qualità orecchiabile e simile a un inno che consente ai fan di tutte le età e livelli di ebbrezza di essere coinvolti”, scrive l’Irish Times.

Ireland fans all singing Zombie after they beat South Africa in the Rugby World Cup is an absolutely electric scene pic.twitter.com/bVm3xLRS23 — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 25, 2023