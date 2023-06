Roland Garros 2023, Nishioka dopo una palla dubbia: “C’è la tecnologia, fammi vedere il video!”

Non accade tutti i giorni di vedere Yoshihito Nishioka perdere le staffe durante uno dei suoi incontri. Questo è però accaduto nelle fasi finali del secondo set del suo terzo turno del Roland Garros contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Un dritto del tennista nipponico viene chiamato out dal giudice di linea e anche il giudice di sedia, dopo essere sceso a controllare, conferma. Nishioka non si fida, inizia a chiedere di poter vedere il replay “Fammi vedere il video….c’è la tecnologia, puoi vedere il video”, esclama. Continuano le proteste, il giudice di sedia gli intima di smetterla. Nishioka invece supera la rete, atto vietato dal regolamento, e si prende un punto di penalità. Alla fine reagirà sul campo, riuscendo ad aggiudicarsi il set al tie-break.

😡 La colère noire de Yoshihito Nishioka ! 2ème avertissement à l'encontre du japonais qui n'accepte pas la décision de l'arbitre dans ce deuxième set. #RolandGarros pic.twitter.com/HQBiXplGyH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023